Необоснованный отказ и короткий срок: россиян возмутили новые условия по шенгену

Так, соотечественники жалуются на необоснованные отказы, сокращение срока действия визы, увеличении времени ее ожидания в 2-3 раза, запрет на посещение части стран ЕС, а также на требование иметь страховку нероссийской компании. Без такой страховки могут отказать во въезде в ЕС.

По словам туристов, российские страховки могут не признаваться пограничниками Евросоюза, которые требуют европейский документ или подтверждение от международного банка/страховой компании. Многие путешественники теперь считают успешным получение шенгенской визы на срок от 14 до 21 дня.

Арина С. рассказала, что желаемую визу в Венгрию получила, но с «неожиданным сюрпризом» — списком стран, куда она не может въехать. Среди них Чехия, Эстония, Франция, Латвия, Литва и Дания.

Помимо этого, усилены требования к документам россиян. Теперь запрашивают полную историю поездок, подтверждения бронирований, медицинские полисы и финансовые гарантии. При этом действует полный запрет на въезд туристов из РФ в Латвии, Литве и Эстонии.

Во Франции не принимают заявления от владельцев старых небиометрических паспортов, в Чехии закрыты большинство туристических виз для россиян, а в Германии действует строгий контроль и меньше мультивиз.

