Не по доброте душевной: россиянка рассказала, как в Турции разводят на экскурсии

Побывавшая на отдыхе в турецкой Анталье россиянка рассказала, как ее с супругом обманули на экскурсии, сообщает aif.ru.

По ее словам, один из местных жителей во время поездки в Сиде показал им с мужем достопримечательности и рассказал об античном городе. Туристы подумали, что он делает это «по доброте душевной», но все оказалось не так.

«Он повел по местам, куда сами бы залезть не додумались. Рассказывал исторические факты на смеси английского и немецкого языков, но в целом было понятно и даже достаточно интересно. Но когда он закончил, стал показывать жестом, что надо заплатить», — поделилась туристка.

Россиянам пришлось отдать несколько сотен лир, то есть около тысячи рублей. В оставшиеся дни отдыха они обходили стороной таких «доброхотов».

Кроме того, по данным турецких СМИ, некоторые турфирмы в стране устраивают экскурсии для туристов по на самом деле не существующим историческим местам, а в ресторанах встречаются меню с ценами в лирах для местных и в евро — для туристов: стоимость блюд в таких случаях завышена в несколько раз.