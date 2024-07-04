Названы топ-5 лучших мест для летнего отдыха и купания в Подмосковье

В связи с установившейся в Москве и Подмосковье жаркой погодой некоторые жители хотят отправиться за город для летнего отдыха. В регионе есть несколько мест, которые Роспотребнадзор признал пригодными для купания, сообщает aif.ru .

Список лучших, составленный по оценкам издания, возглавило Святое озеро в городском округе Шатура. На его берегах оборудовано несколько благоустроенных пляжей с развитой инфраструктурой.

Также в списке лидеров оказалась Живописная бухта Москвы-реки в Красногорске с пляжем «Рублево», который отличается чистотой воды и песчаным берегом.

Еще один популярный водоем — Голубое озеро в Воскресенском городском округе, где можно не только искупаться, но и разбить палаточный лагерь в более уединенной обстановке.

В топ-5 также вошли пляжи Рузского водохранилища в районе деревни Палакшино и акватория Клязьминского водохранилища в Долгопрудном, где расположены более 20 различных зон отдыха.