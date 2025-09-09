Названы самые популярные зарубежные курорты у россиян в 2025 году

АТОР: отдых в Турции и Египте по-прежнему наиболее популярен у россиян

Турция и Египет продолжают быть самыми популярными курортами у россиян летом 2025 года, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

«Топ-10 возглавляет Турция, доля потока в Турцию с мая по сентябрь — порядка 58%. Это больше половины от организованно выезжающих за границу туристов. При этом динамика Турции +8% по сравнению с прошлым летом. На втором месте Египет. Его доля порядка 15%, динамика увеличилась на 65%», — заявила Ломидзе.

Она добавила, что тройку лидеров замыкают Объединенные Арабские Эмираты – их доля составила 7% от турпотока. Ломидзе объясняет это тем, что данное направление заметно подешевело в сравнении с летом 2024 года.

Далее в топ популярных у россиян туров входят: Абхазия, Вьетнам, Таиланд, Китай, Мальдивы, Грузия и Куба.