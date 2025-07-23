Названы самые популярные у россиян курортные туры в 2025 году
Осауленко: россияне в этом году чаще всего выбирают туры в Турцию и Египет
Среди россиян в этом году очень популярны курортные туры в Турцию, Египет, ОАЭ и Таиланд, сообщил директор Ассоциации «Турпомощь» и вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.
Он выступил на пресс-конференции о трендах туристического сезона 2025 года.
«Такие направления, как Грузия, Армения, дают показатели, близкие к миллионным. Если брать дальнее зарубежье, то тут, конечно же, Турция идет с отрывом от всех. За прошлый год 3,5 млн российских организованных туристов посетили эту страну. И в этом году Турция не планирует снижать планку», — поделился Осауленко.
Кроме того, в топ курортных стран, популярных среди россиян, также входят: Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд.