Названо количество россиян, которые уедут из РФ зимой

Четверть опрошенных жителей РФ (26%) собираются отправиться на зиму за границу. Опрос провел финансовый маркетплейс «Выберу.ру», данные публикует Газета.ru .

18% россиян собираются отправиться в теплую страну на месяц. 56% жителей РФ планируют зимой остаться на Родине, а на отдых отправиться летом.

В качестве места для зимовки россияне часто выбирают Юго-Восточную Азию. Туда зимой отправляются 52% респондентов.

31% россиян выбирают для зимовки Египет или Турцию. 17% едут в государства Ближнего Востока. Предпочтения зависят от региона, где живут люди.

Россияне из Москвы, Сибири, Дальнего Востока и Санкт-Петербурга отправляются на зимовку в Азию. Турцию и Египет чаще выбирают жители центральной части РФ.

Россияне, живущие на юге, редко отправляются на зимовку. Дома у них весьма комфортный климат, поэтому они не видят необходимости ехать куда-либо.

28% респондентов готовы потратить на месячный отдых 100 тыс. рублей. 25% планируют потратить на зимовку почти 200 тыс. 37% закладывают на такую поездку от 200 тыс. до 400 тыс. 10% ориентируются на сумму более 400 тыс.

