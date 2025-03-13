Назван средний чек на проживание в отелях на майские праздники в России

Сейчас средний чек на проживание в туристическом жилье в России на майских праздниках составляет 6 600 рублей за ночь. Если отели стоят примерно 7 600 рублей за ночь, то апартаменты обходятся в среднем в 4 900 рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе Bronevik.com.

Согласно данным платформы, количество ранних бронирований туристического жилья в России на майские праздники выросло в 1,5 раза (+52%) год к году. Такую динамику можно объяснить продлением выходных за счет переноса нерабочего дня с февраля. Это стало благоприятным фактором для путешествий и стимулирует россиян планировать поездки заранее — средняя глубина ранних заказов сейчас составляет 13 недель.

По состоянию на середину марта лидером по количеству ранних бронирований на майские праздники стала Казань — там сделано 12% от всех заказов по стране, сообщает Bronevik.com. На втором месте Санкт-Петербург с долей 11% от всех заказов, замыкает тройку Москва (7%). Скорее всего, количество бронирований в двух мегаполисах ощутимо увеличится ближе к праздникам, так как ввиду большого количества предложений туристического жилья в этих городах путешественники не спешат бронировать отели за большой срок.

Сейчас средний чек на проживание в туристическом жилье на майских праздниках составляет 6 600 рублей за ночь. Отели, наиболее популярный тип размещения, туристы бронируют в среднем за 7 600 рублей за ночь, апартаменты обходятся в среднем в 4 900 рублей за ночь.