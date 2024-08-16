Навязчивые мужчины и скорпионы: блогер-автостопщица разочаровалась в Армении

Популярная блогер-автостопщица по имени Ксения, автор дневника «Записки Ксюхи в дороге», поделилась разочарованиями от поездки в Ереван. По словам автора, визит в Армению стал для нее неоднозначным опытом, сообщает АБН24 .

Главными открытиями для петербурженки стали высокая любовь армян к соли — ее слишком много добавляют во все блюда. По словам Ксюши, ее так же удивило излишнее внимание мужчин к женщинам. В Армении девушкам рекомендуется одеваться более закрыто, так как зачастую можно столкнуться с нежелательными комментариями или поцокиванием языком в свой адрес, отметила блогер.

Кроме того, Ксюша была недовольна высокими ценами на услуги в сфере красоты и медицины, которые не всегда соответствуют качеству. Также она отметила, что Ереван не подходит для шопинга — одежда там стоит дорого.

Неприятным сюрпризом для девушки стало и обилие курящих людей, в том числе в местах общественного питания. Кроме того, блогер особо обратила внимание на низкое качество воздуха и невыносимую летнюю жару.

Также Ксения пожаловалась, что в Армении в квартирах можно встретить скорпионов.