Научное направление туризма «Открываем наукограды» запустят для молодежи в 2026 году

В Серпухове было презентовано направление «Открываем наукограды». Тестовый маршрут по Подмосковью, включавший Серпухов и Пущино, прошли журналисты и блогеры. Новый научный маршрут стартовал в Приокском-Террасном заповеднике, где путешественники изучили программы по сохранению популяции европейского зубра и познакомились с системой мониторинга редких видов животных.

В наукограде Пущино гости посетили старейшее научное учреждение России –радиоастрономическую обсерваторию, в которой располагается 4 самых крупных в России телескопа. Гостям рассказали, как обсерватория получает космические сигналы и занимается их расшифровкой. В проектах по изучению полученных сигналов участвует ряд крупных университетов, которые привлекают молодых специалистов.

В программу поездки также вошла обзорная экскурсия по историческому центру Серпухова с посещением Высоцкого монастыря и знакомство с проектами развития общественных пространств в городе. В Серпуховском историко-художественном музее участники исследовали коллекцию живописи и декоративно-прикладного искусства русских мастеров XIX–XX веков.

Как отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, «теперь у молодежи появилась возможность увидеть научные центры страны: лаборатории, исследовательские станции, музеи и научные кампусы. Это то, что поможет заинтересовать молодежь наукой». Планируется, что маршруты объединят экологическое просвещение, посещение исследовательских площадок и знакомство с культурным наследием.

«Сегодня мы презентуем маршрут, по которому участники отправятся в поездки уже в следующем году. Совместно с министерством образования и науки России мы будем стремиться к тому, чтобы сделать наши наукограды еще более открытыми и понятными для молодых россиян», — пояснила генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина. По ее словам, представленный маршрут станет частью большого маршрута по наукоградам Подмосковья.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко отметил рост интереса молодежи к городу и выразил надежду, что новые маршруты привлекут еще больше молодых путешественников. Для Серпухова, имеющего статус наукограда, это шанс привлечь молодых путешественников. Организацию и методическую работу по созданию маршрута возьмет на себя АО «Большой Серпухов». Первые поездки по новому направлению запланированы на 2026 год.

Отзывы участников тестовой поездки будут использованы для доработки программы.

Программа «Больше, чем путешествие» реализуется Росмолодежью в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и позволяет молодым людям бесплатно путешествовать по России.