Налог на симку: в Египте ввели новые правила для резидентов и туристов

Эксперт по туризму Николай Мельник заявил, что новый налог на использование мобильных телефонов с местной SIM-картой в Египте может серьезно повлиять на жизнь и отдых россиян в этой стране, сообщает АБН24 .

«В первую очередь мера затрагивает тех россиян, кто проводит в Египте длительное время и имеет там недвижимость, особенно в Хургаде. Этот город часто называют „Русгада“, так как количество россиян там уже сопоставимо с числом местных жителей», — сказал Мельник.

По его словам, с технической стороны управление реализовано посредством сетевого подключения: каждое устройство идентифицируется в системе, и в случае нарушения установленных норм, доступ к коммуникациям немедленно прекращается.

Стоит отметить, что подобный подход не является исключительным. Например, в Турции применяются схожие принципы: там мобильные устройства, принадлежащие иностранным гражданам и не прошедшие обязательную процедуру регистрации, подвергаются блокировке через полгода. Несмотря на то, что существуют методы обхода ограничений, такие как изменение IMEI-номера, правительство страны в большей степени ориентируется на урегулирование продолжительного пребывания иностранных граждан на территории государства.

