Надежная палатка, коврик, посуда: что взять с собой в поход

Поход — это не только возможность сменить обстановку, но и способ эмоциональной разгрузки, а также отдыха от городской суеты. Данный вид активности наиболее популярен именно летом, когда хочется больше времени проводить на свежем воздухе. Чтобы избежать неудобств в путешествии, важно заранее составить список необходимых вещей, учитывая погоду, маршрут и особенности местности, сообщил РИАМО директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров Modi Максим Кирьянов.

«Тщательно продуманный набор и грамотно упакованный рюкзак — это не только комфорт, но и залог отличного отдыха. Когда все под рукой и удобно распределено, можно полностью расслабиться и наслаждаться природой, свежим воздухом и общением с близкими», — отметил эксперт.

Прежде всего стоит позаботиться о самых важных вещах: надежной палатке, удобном рюкзаке, спальнике и спальном мешке. Однако многие новички зачастую забывают о еще одном важном элементе — коврике. Он повышает комфорт во время сна, защищая от холода и сырости земли, а также будет крайне полезен при отдыхе у костра. Не стоит недооценивать и средства защиты от насекомых — компактный флакончик поможет избежать укусов и раздражений, сохраняя наслаждение природой.

«Зачастую в походе выручают именно практичные мелочи: складная посуда, дорожные емкости для бытовой химии и компактные органайзеры. Портативный аккумулятор тоже не будет лишним — он поможет всегда иметь под рукой устройство, которое заменит и фонарь, и фотокамеру, и компас. А развлечения вроде колоды карт, небольшой настольной игры или мяча добавят ярких моментов вашему приключению и укрепят командный дух», — дополнил Кирьянов.

Рюкзак стоит заполнять с умом: тяжелые предметы лучше класть ближе к центру спины, чтобы не перегружать плечи и сохранять равновесие. Легкие и объемные вещи размещаются вниз или по бокам, создавая амортизирующую прослойку. Все, что может понадобиться в любой момент — аптечка, фонарик, дождевик или перекус — должно быть в зоне быстрого доступа, желательно в боковых карманах. И не стоит забывать про компрессионные ремни: они стабилизируют вес и предотвращают беспорядок.