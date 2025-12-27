сегодня в 15:58

На «Красной Поляне» в Сочи закрыли трассы из-за опасности схода лавин

При этом горнолыжный сезон там открыли только вчера.

Скорее всего, «Роза Хутор» запустит катание на горных лыжах и сноубордах 29 декабря, а «Газпром Поляна» — 30 декабря. Из-за теплой погоды они перенесли старт сезона на конец года.

В Гидрометцентре города ранее объявили штормовое предупреждение, которое продлится до Нового года. В предгорьях и горах будут метели, снежные заносы и лавинная опасность.

Посетители курорта сняли видео, на котором показали, что сейчас там много снега и огромные толпы на подъемники.

