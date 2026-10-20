На Камчатке строят курорт «Три Вулкана» для круглогодичного туризма

Парк-курорт «Три Вулкана» должен сделать отдых на Камчатке всесезонным. Проект объединит горнолыжные трассы и бассейны с горячей геотермальной водой, сообщает kp.ru .

Компания «Интеррос», создавшая «Розу Хутор», строит курорт в 80 км от Петропавловска-Камчатского. Парк займет 1300 га в районе вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый. Ожидаемые инвестиции составят 35,5 млрд рублей.

В 2028 году первая очередь предложит гостям 100 номеров, 16,6 км преимущественно семейных лыжных трасс и гондольную канатную дорогу. На 2030 год запланирована вторая очередь: еще одна канатная дорога, 400 номеров и 13,2 км более сложных трасс.

Курорт будет получать тепло и электричество из геотермальных источников, в том числе от Мутновской станции. Проект предусматривает 600 рабочих мест. Для контроля состояния воздуха, воды и почвы в парке установили 42 точки мониторинга.

Сейчас основной турсезон на полуострове длится с середины июля до конца августа. Министр туризма Камчатки Владимир Русанов связывает с новым курортом надежду на переход к круглогодичному приему гостей.

«Это наш флагманский, самый амбициозный проект», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

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