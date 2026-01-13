сегодня в 17:15

На фуникулере в Нижегородском кремле прокатились 360 тыс человек за год

В 2025 году услугами фуникулера в Нижегородском кремле воспользовались 360 тыс. посетителей, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на управление делами правительства Нижегородской области.

За год туристы купили билеты на проезд на сумму 91,8 млн рублей.

Работа фуникулера в Нижегородском кремле была запущена 15 сентября 2024 года. Он обеспечивает сообщение между площадью Народного Единства и Рождественской улицей с территорией Нижегородского кремля и функционирует круглогодично.

Пропускная способность в одну сторону — 120 человек ежечасно. Каждый вагон может вместить до 40 пассажиров.

