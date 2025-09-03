На 50%: как в РФ растет спрос на авиабилеты в Китай

Эксперт Кузьмин: спрос на билеты на самолеты в Китай вырос вполовину

Заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артем Кузьмин заявил, что после решения РФ и Китая ввести безвизовый режим в страну спрос на авиабилеты в этом направлении увеличился на 50%, сообщает Газета.ru .

«Этот показатель свидетельствует о том, что упрощение въезда в Китай становится важным стимулом для путешественников, и мы ожидаем дальнейший рост интереса в ближайшие месяцы», — сказал эксперт.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякун ранее сообщил о введении Китаем экспериментального безвизового режима с 15 сентября сроком на один год.

Россияне, имеющие стандартный загранпаспорт, смогут пребывать в Китае без визы до 30 дней. Это решение принято для стимулирования взаимных поездок между гражданами Китая и других государств, и Пекин намерен расширить перечень стран, чьи граждане смогут въезжать в страну без оформления визы.