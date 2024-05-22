Москву все чаще выбирают для отдыха всей семьей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за майские праздники столицу посетили около 2,2 млн человек. По словам градоначальника, мегаполис все чаще выбирают семейные люди — до 70% постояльцев столичных отелей в этом месяце приезжали семьями, сообщает «Царьград» .

За первый квартал 2024 года российскую столицу посетили 5,86 млн человек, что на 20% больше, чем в 2019 году, еще до пандемии коронавируса. Львиная доля туристов (90%) оказались россиянами, которые прибывали из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Красноярска и других городов.

«Каждый год на майские праздники Москва привлекает интересной событийной повесткой. Фестивали „Пасхальный дар“ и „Московская весна“ посетили 850 тыс. человек», — добавил Собянин в личном блоге.

По словам главы города, на лето в Москве готовятся презентовать новые мероприятия и развлечения, о которых можно узнать в сервисе RUSSPASS.