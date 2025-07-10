Москвичи в Золотом кольце предпочитают Переславль-Залесский и Сергиев Посад

Жители Москвы все активнее выбирают путешествия по Золотому кольцу — в третьем квартале 2025 года число таких поездок увеличилось на 10%, а объем мобильного трафика в этих городах — на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший интерес у туристов из столицы вызвали Переславль-Залесский и Сергиев Посад, сообщает пресс-служба МегаФона.

Лидером рейтинга стал Переславль-Залесский: здесь 25% московских гостей гуляли по набережной Плещеева озера и осматривали старинные церкви. На втором месте оказался Сергиев Посад (23%) — духовный центр России и единственный город Московской области, включенный в маршрут Золотого кольца. Замыкает тройку Ростов Великий (12%) — один из древнейших городов страны. Также в первую пятерку вошли Ярославль (10%) и Кострома (9%).

Среди туристов преобладают мужчины (56%). Наиболее активной возрастной категорией стали москвичи 36–45 лет (40%), за ними следуют путешественники 46–65 лет (33%) и 26–35 лет (16%). Молодые люди до 25 лет составляют всего 4%, а гости старше 65 лет — 7%.

«Золотое кольцо — одно из самых красивых и популярных направлений внутреннего туризма в России. И чтобы впечатления от этих поездок были действительно яркими, важно, чтобы связь не подводила ни в пути к интересующим локациям, ни в отелях, ни в исторических центрах. Мы продолжаем развивать сеть в важных туристических местах, чтобы как местные жители, так и туристы могли оставаться на связи и получать удовольствие от прогулок по таким древним городам как Сергиев Посад», — отметил директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

Для удобства и комфортного отдыха туристов МегаФон продолжает улучшать качество связи в городах Золотого кольца. В начале этого года в Сергиевом Посаде оператор обновил оборудование в нескольких населенных пунктах округа, а эксперты Telecom Daily признали МегаФон лидером по качеству связи в туристических зонах Ярославля — средняя скорость загрузки данных здесь достигла 46 Мбит/с, а отдачи — 33,8 Мбит/с. Кроме того, в Суздале после модернизации сети стал доступен мобильный интернет со скоростью до 105 Мбит/с.