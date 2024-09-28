Москва представила свои возможности на крупнейшем туристическом ресурсе КНР

На крупнейшей туристической платформе КНР Ctrip появилась официальная страница российский столицы, где собрана вся информация для путешественников, собирающихся посетить Москве, сообщает пресс-служба городского комитета по туризму.

«Ресурс входит в пятерку лидеров среди онлайн-турагентств мира. Москва представила на нем свои возможности и преимущества. Городу это позволит увеличить турпоток из Китая, а путешественникам — узнать больше о столице России, ее достопримечательностях, истории и культуре», — сказала заммэра — глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

На странице мегаполиса туристы могут найти информацию о получении визы, бронировании билетов на самолет и отелей, подобрать для себя индивидуальные туры и экскурсии.

В 2023 году мегаполис посетили 2,3 млн иностранцев, это на 35% больше, чем годом ранее. В тройку по количеству путешественников из стран дальнего зарубежья вошли КНР, Турция и Индия.

Сергунина добавила, что у китайских туристов популярностью пользуются Красная площадь, храм Василия Блаженного, смотровые площадки, ВДНХ, парк «Зарядье», а еще разные фотогеничные места и события в столице.

Туристы вносит существенный вклад в экономику мегаполиса. Для роста турпотока и укрепления международных связей Москвы участвует в отраслевых выставках и форумах, а также сама организует бизнес-миссии и мероприятия.