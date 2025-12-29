Москва и Петербург: куда поедут россияне в новогоднюю ночь

Специалисты сервиса планирования OneTwoTrip провели опрос, согласно которому большая часть путешествующих по России в новогодние праздники поедут в Москву: доля таких билетов составляет 14,9% от всех бронирований, сообщает RT .

«Жилье в столице на каникулах путешественники бронируют примерно за 13 тысяч рублей в сутки», — уточнили эксперты.

Немало путешественников отправятся и в Санкт-Петербург (11,5%). В этом городе, расположенном на берегах Невы, средняя стоимость проживания в гостинице для туристов составляет 10,5 тыс. рублей за ночь.

Согласно анализу, в тройку наиболее популярных направлений вошел и Сочи. Примерно 4,8% пользователей сервиса встретят новогодние праздники по пути на этот южный курорт. Номер в сочинском отеле обойдется приблизительно в 12,7 тыс. рублей в сутки.

Эксперты также отметили, что в перечень городов, куда россияне планируют поездки на праздничную ночь, включены Краснодар (3,4% от общего числа бронирований; цена за номер в праздничные дни — 10,2 тыс. рублей в сутки), Екатеринбург (3,2%; 9,4 тыс. рублей), Владивосток (2,3%; 7,8 тыс. рублей), Казань (2%; 11,7 тыс. рублей), Благовещенск (1,8%; 7,7 тыс. рублей), Оренбург (1,6%; 5,4 тыс. рублей) и Сургут (1,4%; 6,5 тыс. рублей).

