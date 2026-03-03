Мошенники начали продавать фальшивые билеты в ОАЭ

На фоне сбоев в авиасообщении с ОАЭ активизировались аферисты, которые предлагают туристам билеты с фальшивыми скидками, сообщает РИА Новости .

Как рассказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, злоумышленники выходят на связь с жертвами через иностранные мессенджеры. Они представляются сотрудниками турфирм, уточняют детали перелета и количество пассажиров, а затем присылают свои расценки и обещают выгодные условия. Для оформления билетов мошенники запрашивают личные документы, оплату принимают в рублях или криптовалюте USDT.

«Призываем туристов быть внимательными и приобретать билеты только через проверенные сервисы», — заявил Кривоносов.

Парламентарий добавил, что из-за статуса ОАЭ как крупного транзитного хаба многим россиянам, возвращающимся из других стран, приходится искать альтернативные пути. По его словам, лучше рассматривать рейсы через соседние государства со стабильным сообщением — Азербайджан, Турцию, Катар.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.