Море не нужно: когда россияне готовы променять зарубежные курорты на местные

Аналитики выявили основные требования жителей крупных городов России, собирающихся в отпуск этим летом, к отечественным курортам. В первую очередь респондентам предлагали провести время в локации с высоким уровнем сервиса, ни по каким параметрам не уступающим сервису за рубежом. Об этом РИАМО сообщили в Samolet Select (премиальный суббренд ГК «Самолет»).

Респонденты называли самые разные условия, которые могут способствовать склонению чаши весов к выбору курортов внутри России, и это необязательно должно быть море. 45,1% с удовольствием проведут отпуск или целое лето на курорте с красивым видом на водоем. Эстетическая составляющая стала ключевой для большинства опрошенных.

Четверть москвичей (25,5%) отметила важность меньшего количества туристов. При таком условии они с радостью окажутся в одной из российских локаций.

10,8% считают необходимым иметь в доступе широкую оборудованную пляжную полосу. 7,8% — за бар с возможностью выбирать любые напитки и ресторан, работающий по системе «шведский стол».

Почти 5% хотели бы отдыхать летом на курорте, оснащенном системой «умный дом», с наличием клининговых услуг. Также 4,9% проголосовали за наличие подогреваемого бассейна с видом на водоем или аквапарка.