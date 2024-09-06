Море и солнце: куда едут российские туристы в бархатный сезон 2024

Главный редактор туристического портала «Турдом.ру» Дмитрий Даниленко рассказал, какие направления пользуются популярностью у российских туристов в бархатный сезон в этом году. По его словам, лидируют курорты Краснодарского края, сообщает радио Sputnik .

В августе и сентябре туристы традиционно выбирают морские курорты в России. В Сочи, как в самом южном из них, бархатный сезон длится до октября. Кроме того, метеорологи предсказывают, что в этом году он будет еще более долгим.

Осенью Крым также пользуется популярностью среди туристов, добавил специалист, отметив, что у местных курортов достаточно лояльная ценовая политика. В этом регионе стремятся сохранять невысокие цены или, по крайней мере, избегать их значительного увеличения. Поэтому санатории Крыма выглядят более привлекательными по сравнению с курортами Краснодарского края. Однако следует учитывать, что добраться туда будет сложнее.

Среди зарубежных направлений россияне традиционно предпочитают Турцию и Египет, поделился Даниленко. Что касается Таиланда, там сезон еще не начался, но к октябрю количество туристов из России будет увеличиваться, считает эксперт.

Также, по его словам, в этом году россияне проявляют большой интерес к Китаю. Из КНР в РФ летают 8 авиакомпаний. Они осуществляют прямые рейсы между городами России и Китая, отметил Даниленко. Из Москвы летают прямые рейсы на курортный остров Хайнань.

Тем, кто не планирует экономить на путешествиях, эксперт порекомендовал присмотреться к Мальдивам. Отельеры Мальдивских островов сохраняют довольно заманчивые цены до октября, поскольку сейчас у них наблюдается низкий сезон. Есть спецпредложения, хотя, безусловно, это не бюджетные варианты, так как стоимость гостиниц и авиаперелетов остается высокой. Тем не менее, летом скидки на размещение могут достигать 50-70%, заключил Даниленко.