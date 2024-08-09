Молодые архитекторы займутся развитием территории музея «Горки Ленинские»

В июле этого года Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» объявил конкурс на участие в консорциуме, задачей которого должна стать разработка концептуального проекта развития территории музея-заповедника «Горки Ленинские». На сегодняшний день собрано более 30 заявок от потенциальных участников из различных регионов России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Мы уверены, что консорциум позволит создать современную базовую и сопутствующую рекреационную инфраструктуру ландшафтной территории музея-заповедника. Для нас особо важно, чтобы проект отвечал запросам различных целевых аудиторий. На данный момент статистика опросов говорит о том, что «Горки Ленинские» ассоциируются с досугом для людей среднего и старшего возраста. Наша цель — сделать территорию музея-заповедника более современной и в результате реализации проекта включить во все чек-листы для получения новых (эстетических) впечатлений. Уверен, что молодая команда архитекторов с этой задачей справится», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Запланировано проведение комплексного социокультурного исследования музея-заповедника «Горки Ленинские», на основании которого будет сформирована стратегия развития территории и программная концепция, раскрывающая ее природный и историко-культурный потенциал. В рамках архитектурно-градостроительной концепции развития территории музея-заповедника будут сформулированы общие стилистические подходы и визуальный язык территории.

Ключевым событием станет объявление состава консорциума. Команду, в которую вошли архитекторы, урбанисты, дизайнеры и представители музея, музей назовет 13 августа 2024 года. Концепция развития будет определена в октябре 2024 года.

«Заявки на участие подали ведущие российские архитектурные бюро, дизайн-студии, специалисты в области социокультурного программирования. Среди них: NOWADAYS office, АБ Osetskaya.Salov, проектное бюро ТМ, АБ «Хвоя», АБ KATARSIS, АБ «XOPA», проект «Даль», институт социального развития, студия «Holystick design», бюро «Народный Архитектор», творческое объединение «Volya Design», — рассказала куратор проекта и руководитель молодежного направления Союза архитекторов России, создатель сообщества архитекторов WASA.community Анастасия Успенская.

Для всех участников консорциума важны исследовательский подход к созданию проектов и опыт взаимодействия с командами музеев или иных культурных институций. Работа с другими командами в области социокультурного программирования и проектирования. Все участники предоставляли портфолио реализаций и примеры участия в конкурсах на аналогичные проекты и манифест подходов работы с территорией.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.