Могут себе позволить: российская семья отдохнула в Бодруме за 35,5 млн рублей

Составлен ежегодный рейтинг самых дорогих туров за рубеж, которые были проданы туроператорами в прошлом году физлицам, сообщается на сайте АТОР.

Особенностью 2025 года стало появление в топ-15 уникальных индивидуальных программ и крупных семейных поездок на виллах в Турции.

Первое место в рейтинге самых дорогих туров заняла поездка от туроператора «Русский Экспресс» — 35,3 млн рублей. Семья из трех человек отдохнула 10 ночей в Maxx Royal Bodrum 5* на вилле. В стоимость были включены проживание, CIP-сервис и индивидуальные трансферы. Перелет путешественники заказали сами.

На втором месте — каникулы в ОАЭ и Саудовской Аравии с посещением матча титулованного футболиста Криштиану Роналду. Этот тур от ПАКС собрали для семьи из пяти человек, которые хотели отдохнуть на осенних каникулах. Он включал в себя поездку в Абу-Даби: проживание в отеле Emirates Palace Mandarin Oriental 5* и визиты на аттракционы, а еще поездку в Эр-Рияд и поход на матч с участием Роналду. Перелет был бизнес-классом Emirates. За тур семья заплатила 31 млн рублей.

Замыкает топ-3 отдых в Таиланде на вилле. Эту поездку туроператор «Русский Экспресс» забронировал для компании из шести человек. Они провели 21 ночь в отеле Anantara Layan Phuket Resort 5* на вилле с четырьмя спальнями и видом на море. За отдых путешественники заплатили 29,7 млн рублей.

Далее идут премиум-сафари в Танзании и отдых на Занзибаре для шести человек (28 млн рублей), отдых на Маврикии в пятизвездочном отеле для семьи (27,3 млн), длительное путешествие по Франции для семьи (26,6 млн), путешествие по трем мальдивским островам-резортам для трех человек (25,8 млн), семейный отдых на вилле в Белеке (23.4 млн), месячный отдых в Кемере (22,1 млн). Замыкает десятку отдых в Бодруме на большой вилле для двух семей из 17 человек (21,9 млн).

В топ-15 еще вошли отдых на Бали в резиденции Bvlgari Villa для семьи из трех человек (15,39 млн рублей), летний отдых в Кемере для семьи из пяти человек на 30 ночей (15,14 млн), авторское путешествие по Новой Зеландии и Фиджи для двух семей (15 млн), тур на Мальдивы в люксовом комплекте для компании из четырех человек (12,9 млн), летний отдых почти на месяц в Черногории для семьи из четырех человек (12,7 млн).

