Мкртчян сообщил о падении турбронирований в Дагестане на 30%

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил о снижении бронирований туров в Дагестан почти на 30% после двух наводнений. Под угрозой оказался и летний сезон.

«После первого потопа в конце марта пострадал, слава Богу, не туристический район. Дербент, Избербаш — все это было целое. Немного пострадали пара отелей в Махачкале и в Каспийске, ну и какая-то пляжная инфраструктура, кафешки, пластиковые столы и стулья унесло в море. Но это как бы не страшно. А вот то, что случилось уже в апреле, второй потоп, это уже было более трагично. Во-первых, погибли люди, а во-вторых, уже пошли отравления. Грязная вода попала в водопровод. Это уже урон для всей туристической системы. И пострадал Дербентский район, он — основной туристический район. Бронирования тут же упали примерно 25%. На майские праздники сейчас мы видим снижение примерно на 25-27% по сравнению с прошлым годом», — уточнил Алексан Мкртчян в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что апрель и май для туризма фактически потеряны. Летний сезон с июня по октябрь также под угрозой, если регион не успеет восстановить инфраструктуру. По его оценке, сохранить показатели прошлого года уже будет успехом.

