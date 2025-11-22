Мятые скатерти, нет шампанского: туристов из РФ отделяют от иностранцев в круизе

На итальянском круизном лайнере MSC Euribia российских туристов отделяют от иностранцев, на ужин их направляют в разные рестораны, сообщает SHOT .

Россияне купили недельный круиз из Дубая через Абу‑Даби, Сир‑Бани‑Яс и Доху. Тур с каютой на двоих и питанием в ресторане стоил туристам почти 400 тыс. рублей. Лайнер вмещает около 6 тыс. человек, в основном на нем отдыхают итальянцы.

При заселении туристы из РФ получили расписание круиза и название ресторана. Но за шесть дней они не встретили там на ужинах ни одного иностранца.

В последний день несколько российских семей опоздали на ужин. Тогда путешественников отвели в соседний ресторан, который работал для туристов с таким же тарифом. Там были иностранцы и более высокий сервис. Так, на столе стояла бутылка шампанского в ведерке со льдом, живые цветы, был приятный персонал. В ресторане, где ужинали только россияне, скатерти были мятыми, а сервис по качеству ниже.

Туроператоры пояснили, что распределение туристов по ресторанам проводит круизная компания на борту лайнера, но по какому принципу они выбирают рестораны — неизвестно.

