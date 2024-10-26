Международная конференция по деловому туризму пройдет в Москве

Международная конференция Meet Global MICE Congress: BRICS Edition состоится в Москве 16 и 17 декабря, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

MICE — область туриндустрии, связанная с организацией и проведением мероприятий и обеспечением бизнес-поездок. Участниками конференции станут представители индустрии делового туризма. Это специалисты профильных ведомств и ассоциаций, организаторы события, отельеры и другие спикеры.

В мероприятии примут участие эксперты из девяти государств БРИКС, включая Россию, Китай, Бразилию, Индию и Эфиопию. Их ждут дискуссии, сессии и тренинг для профильных специалистов. В рамках мероприятия участники обсудят перспективы развития отрасли. Также они поделятся опытом подготовки кадров и инструментами для увеличения делового турпотока.

Программа первого дня конференции будет направлена в первую очередь на укрепление партнерства и поиск новых форм сотрудничества между странами БРИКС. Также участники побывают на сессии «Новые технологические решения в сфере MICE». В раках нее обсудят эффективные цифровые сервисы и применение технологий искусственного интеллекта в туриндустрии.

Кадровые вопросы станут ключевой темой одной из дискуссий. Эксперты расскажут участникам о навыках и компетенциях, которыми должен обладать специалист MICE-отрасли. Также они поведают об актуальном состоянии рынка труда и расскажут, как он будет меняться на фоне развития инноваций.

Кроме того, российским и зарубежным компаниям предложат провести презентации на бизнес-переговорах, которые проведут в рамках конгресса. Там же они смогут найти потенциальных партнеров.

С программой мероприятия можно ознакомиться на портале «Russpass. Бизнес».