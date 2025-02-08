Места заканчиваются: россияне массово планируют летний отдых в Крыму

Спрос на отдых в Крыму будущим летом подскочил в 5 раз по сравнению с 2024 годом

Ожидается, что текущий год станет рекордным по турпотоку для курортов в РФ, в том числе тех, что находятся в Крыму. На лето под бронью уже 1/3 отелей, а на майские праздники — 27%, сообщает Mash .

Спрос на крымские курорты на летний период подскочил в 5 раз в сравнении с 2024 годом. При этом номера в отелях начали скупать еще в прошлом марте, когда появился график ж/д маршрутов.

В сезоне 2025 года на полуострове ждут на 20% больше туристов, чем годом ранее. За 2024 год Крым посетили 6,6 млн отдыхающих, что на 16% больше, чем в 2023 году.

Опрос показал, что на Крымский полуостров чаще приезжают женщины (67%), мужчины от 36 до 55 лет составили 29%, а те, кто старше, — 25%.

Доля тех, кто планирует вернуться на отдых в Крым, достигает 98%. Из них 56% туристов хотят сделать это в 2026 году, а 42% — в ближайшие 5 лет.

Аналогичная ситуация наблюдается на Кубани: в Сочи и Геленджике уже закончились свободные номера не только на майские праздники, но и на лето. А Калининград обошел Санкт-Петербург по бронированию номеров.