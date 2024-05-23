Мастер гостеприимства из Подмосковья победила в проекте «Лига экскурсоводов»

Подмосковный мастер гостеприимства Маргарита Тимофеева стала одной из лучших экскурсоводов РФ в номинации «Волонтерско-экскурсионная деятельность» программы «Лига экскурсоводов», сообщает пресс-служба президентской платформой «Россия — страна возможностей».

В финале за первенство боролись 210 представителей из 59 российских регионов. Конкурс провели в 7 номинациях.

Программа «Лига экскурсоводов» началась в декабре 2023 года и включала в себя 3 этапа: квалификационный, региональный и финальный. На участие подали заявки свыше 6,8 тыс. специалистов.

В номинации «Волонтерско-экскурсионная деятельность» отметили 10 лидеров, в числе которых была и Тимофеева.

«Экскурсоводы со всей страны собрались на ВДНХ на финале „Лиги экскурсоводов“, чтобы плотно поработать, найти свежие идеи, зарядиться энергией единомышленников и познакомиться с коллегами из других регионов. Позади многодневный кейс-чемпионат, лекции, семинары, встречи с нужными для души людьми», — сказала Тимофеева.

Фото - © Маргарита Тимофеева/пресс-служба «Россия — страна возможностей» Фото - © пресс-служба «Россия — страна возможностей» Фото - © пресс-служба «Россия — страна возможностей»

Она уточнила, что в финале не было ощущения конкурса, там наблюдалась теплая атмосфера, все готовы были помочь, делиться идеями, проектами.

«Встреча с Федором Конюховом была настоящим подарком! Он рассказал о себе, своих путешествиях, семье — это было как семейное чаепитие. Конюхов невероятно энергетически заряженный человек, мне кажется, даже айсберги его слушают», — поделилась экскурсовод из Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.