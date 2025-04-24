«Маршрут построен»: в Москве наградили лучших представителей внутреннего туризма

«Эту премию действительно можно назвать путеводителем для туристов. Я побывал в разных уголках страны, но все равно, изучая проекты, узнаю для себя много нового, отмечаю и в прямом смысле слова выписываю какие-то интересные для путешествий маршруты», — заявил заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Евгений Сазонов.

В этом сезоне в премии представили 980 проектов из 78 регионов России: это максимум за все годы проведения конкурса. Победители всех номинаций получили статуэтку премии «Маршрут построен», а призеры — еще и дипломы.

Лучшие маршруты, экскурсии, платформы и места отдыха выбирали не только представители жюри, но и туристы. С 5 по 14 февраля на сайте travel.spec.kp.ru прошло онлайн-голосование.