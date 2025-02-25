Марокко и Бали: названы лучшие недорогие направления для весенних путешествий

Весенний сезон идеально подходит для путешествий благодаря низким ценам и отсутствию туристического ажиотажа. В это время в Южной и Юго-Восточной Азии, а также на юге Европе царит мягкая и теплая погода, нет толп отдыхающих, а цены на туры, в отличие от лета, вполне приемлемые, сообщает «ФедералПресс» .

В Марокко весной цветут апельсиновый жасмин, вишня и миндаль, а температура воды подходит для серфинга. Перелет из Москвы стоит от 35 тыс. рублей туда-обратно, виза до 90 дней не требуется, а цены в отелях начинаются от 2 тыс. рублей за ночь.

На Бали весной заканчивается сезон дождей, а в марте отмечается День тишины Ньепи, когда запрещены шум и любая работа. Накануне проходит карнавал с парадом гигантских фигур ого-ого, которые изгоняют злых духов. В День тишины не работают кафе и магазины, транспорт и телевидение. В Убуде туристов ждут храмы, медитации, джунгли и рисовые террасы, а серферам и любителям вечеринок лучше ехать в Улувату. Авиабилеты из Москвы на Бали стоят от 50 тыс. рублей, жилье — от 1,5 тыс. рублей за ночь, виза ставится по прилете.

В Индию стоит отправиться на знаменитый фестиваль красок Холи, который проходит 13–14 марта по всей стране. Тур на 6 дней в «розовый город» Джайпур обойдется чуть больше 100 тыс. рублей без перелета, билеты на рейс Москва — Дели стоят порядка 60 тыс. рублей в оба конца, визу можно получить онлайн.

В Тайланде с 13 по 15 апреля празднуют тайский Новый год — Сонгкран. Один из самых популярных ритуалов — массовое обливание водой на улицах. Самые яркие и веселые действа проходят в Бангкоке и Паттайе.

В Греции и Турции туристов ждет мягкое тепло — воздух прогревается до 18-25 градусов, а пляжи не переполнены. Тур на двоих в турецкий отель можно найти за 60 тыс. рублей. Улететь в Грецию можно от 30 тыс. рублей плюс 3 тыс. за ночь в отелях, но здесь нужна Шенгенская виза.