Мальцев заявил, что часть глэмпингов закроется на Урале

В последние годы в регионе резко выросло количество домиков для отдыха на природе. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что многие глэмпинги на Среднем Урале не выдержат конкуренции из-за слабой проработки проектов, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

«Огромный интерес и рост количества глэмпингов связан с модой. Предприниматели увидели, что есть интерес и существенный прирост с точки зрения цифр, процентов в части внутреннего туризма. Инвестиции в глэмпинги не столь существенные», — отметил он.

По словам эксперта, на рынок вышло много непрофессионалов, поэтому часть проектов может закрыться или объединиться с более крупными игроками.

«Часто мы видим, что эти проекты не продуманы, экономически слабо просчитаны, часто созданы людьми, далекими от туристической сферы, это непрофильные активы. Конечно, часть их прекратит свою работу, либо произойдет укрупнение: они войдут в объединения и это существенно сократит их текущие траты», — добавил он.

При этом рост числа глэмпингов способен повлиять на стоимость отдыха.

«Увеличение количества глэмпингов может привести либо к снижению стоимости для потребителя, либо сдержать рост стоимости — это же тоже большая проблема, что загородные средства размещения, особенно летом, у нас очень дорогие», — заключил президент Уральской ассоциации туризма.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.