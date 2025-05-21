Лужи мочи и бомжи: блогер из Казахстана поделилась эмоциями от Нью-Йорка

Как отметила девушка, в американский город она приехала впервые. В своем аккаунте она сразу же выкладывала видео, снятые во время прогулки по Нью-Йорку. Блогерша ожидала встретить город таким, как его рисуют в голливудских фильмах, но по факту ей пришлось увидеть немного иную реальность.

Еще прямо в стенах аэропорта после долгого двадцатичасового перелета девушка была в недоумении. Прямо в лифте находились лужи мочи, грязь, и «все это дело ужасно воняло». Она понадеялась, что в Манхеттене будет по-другому, поэтому сразу отправилась на главную площадь Таймс-сквер. Все это время блогер продолжала съемку, и удивление не покидало ее.

«Вся красота Таймс-сквера перебивалась горами мусора и вонью, которую было просто невозможно игнорировать. Людей было мало, те, кто был, — обкуренные и пьяные. Мы обошли половину Манхеттена, негде поесть. Где можно покушать — два стульчика», — разочаровано жаловалась девушка своим подписчикам.

Дальше блогер также продолжила съемку и показывала поклонникам реальность, она была в шоке от количество бродяг, некоторые даже лезли в камеру к красавице. Прямо на видео, где девушка рассказала о количестве бродяг в городе, ей удалось заснять одного из бомжей, шедшего по улице с голым задом.