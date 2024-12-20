Лучшую организацию в индустрии туризма можно выбрать в Подмосковье

25 декабря в отеле EDGE Vinogradovo состоится объявление и награждение победителей в конкурсе «Лучшая организация в индустрии туризма Московской области». В конкурсе участвуют 43 отеля и 3 хостела. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Оценивает участников экспертное жюри. Также с 16 по 22 декабря проводится открытое онлайн голосование, по итогам которого выделят самых популярных участников. Отдать свой голос за одного из номинантов в каждой из 10 категорий можно на официальном сайте конкурса.

Московская область стала одним из наиболее привлекательных туристических регионов России согласно «Индексу туристической привлекательности регионов», представленному на площадке Русского географического общества. Подмосковье стало лидером по интересу пользователей поисковых систем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.