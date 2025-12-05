Люлин призвал упростить оплату туристического налога для гостиниц и туристов

Совет законодателей Приволжского федерального округа 4 декабря обсудил вопросы совершенствования системы сбора туристического налога с представителями туристической отрасли. Председатель совета Евгений Люлин заявил, что оплата налога не должна создавать трудности для гостиниц и отдыхающих, сообщает ИА «Время Н» .

В Нижнем Новгороде 4 декабря прошла встреча законодателей Приволжского федерального округа с представителями туристической отрасли. В обсуждении приняли участие председатель Совета законодателей ПФО Евгений Люлин, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, а также руководители профильных министерств и ведомств.

Одной из главных тем стало совершенствование системы сбора туристического налога, который действует в трех муниципальных районах Татарстана. В 2025 году максимальная ставка налога составит 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей. Президент ассоциации отелей Казани Инга Гадзаова предложила отменить минимальную ставку в 100 рублей, чтобы не создавать финансовую нагрузку на бюджетные гостиницы и хостелы.

Инга Гадзаова также отметила, что отельеры несут убытки из-за необходимости платить налог за гостей, которые отменили бронирование или не воспользовались услугой. Кроме того, гостиницы не всегда могут проверить наличие у гостей права на налоговые льготы.

«Оплата туристического налога не должна превращаться в проблему ни для гостиниц, ни для отдыхающих. Мы видим, что в законодательстве существует правовой пробел, и должны помочь устранить его. Совет законодателей ПФО займется изучением этой проблематики», — заявил Евгений Люлин.

По итогам встречи было решено рекомендовать региональным парламентам рассмотреть вопрос совершенствования системы сбора туристического налога и подготовить предложения для федеральных органов власти.