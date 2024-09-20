Ливни и духота: туристов предупредили о минусах популярных жарких стран

Эксперт посоветовал хорошо подумать перед поездкой на Кубу или во Вьетнам

Туристический эксперт Дмитрий Арутюнов предупредил, что некомфортные погодные условия могут испортить долгожданный отпуск. Специалист также поделился мнением о том, стоит ли тратить накопленные средства на отдых в Иордании, Вьетнаме или на Кубе. По его словам, в Иордании или на Кубе лучше всего отдыхать вообще в декабре и январе, сообщает Общественное Телевидение России .

Арутюнов считает, что во Вьетнаме не стоит ехать на юг и восток страны — там очень дождливо. На севере Вьетнама же заливает низины, а с Филиппин могут прийти тайфуны. В популярном курортном Нячанге дожди идут через день, предупредил турэксперт.

На Кубе в начале осени может быть опасный шквалистый ветер. Если ехать в эту страну, то только на атлантическое побережье, хотя оно тоже отличается очень жаркой погодой и высокой влажностью.

На Филиппинах также дождливо и влажно, а жара порой может доходить до 30 градусов по Цельсию. Однако в этой стране погода «очень разная», заметил Арутюнов.

«Там погода очень разная, поэтому говорить обобщенно, что на Филиппины нельзя, это все равно, что сказать, что нельзя ехать в Россию в декабре», — добавил туристический эксперт.