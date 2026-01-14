Крым внедряет новые стандарты pet-friendly-туризма

В Крыму начали сертифицировать отели по стандартам pet-friendly-туризма, которые разрабатывает Роскачество совместно с Российской кинологической федерацией. Первый отель полуострова получил соответствующий сертификат осенью прошлого года, сообщает «Крымская газета» .

Введение национальных стандартов для pet-friendly-туризма позволит создать единые требования для гостиниц, принимающих гостей с домашними животными. Руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что новые ГОСТы зададут актуальные ориентиры для индустрии гостеприимства и помогут бизнесу лучше понимать потребности путешественников.

«Мы видим огромный запрос со стороны путешественников, и бизнес должен понимать, что под этим подразумевается не просто формальное разрешение, а целый комплекс условий — от специального оснащения номеров до продуманной инфраструктуры на территории», — пояснил Максим Протасов.

В разработке стандартов участвовала Российская кинологическая федерация. Президент РКФ Владимир Голубев сообщил, что в документе рекомендуется не ограничивать размер и вес животного, а также количество питомцев в номере. Кроме того, отелям советуют предоставлять специальные простыни для мебели, а также иметь информацию о ближайших ветеринарных клиниках и приютах. Для собак-проводников должны быть созданы особые условия.

Первый сертифицированный отель Крыма находится в поселке Форос. Здесь можно остановиться с питомцем весом до пяти килограммов и ростом до 30 сантиметров. Сертификация по стандарту «Путешествия с питомцами» подтверждает наличие адаптированных номеров, зон выгула и обученного персонала.

