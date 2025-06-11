Крым тщательно подготовился: летом в республике отдохнут более 190 тыс детей

Перед наступлением летнего сезона Крым тщательно подготовился к детскому отдыху. Площадки, где будут располагаться смены, проверили на предмет безопасности, а также на комфортабельность. По словам замминистра образования, науки и молодежи республики Ильи Донченко, за сезон в регионе смогут отдохнуть более 190 тыс. детей, сообщает Крымское информационное агентство .

В 2025 году на отдых и оздоровление детей в Крыму выделена рекордная сумма — 1,9 млрд рублей. Данную сумму распределили между организацией разных видов детского отдыха.

«С 1 июня у нас уже запустились первые смены в загородных лагерях. Кроме этого, уже запустились смены в лагерях дневного пребывания. У нас в этом году 315 лагерей дневного пребывания уже работают, 18 лагерей труда и отдыха и 33 загородных лагеря. То есть республика уже готова к отдыху, и мы уже процесс этот запустили», — рассказал замминистра.

В рамках выделенного бюджета власти планируют купить более 16 тыс. субсидированных путевок для детских оздоровительных лагерей за счет регионального бюджета. Крым выделяется на фоне других регионов России благодаря наличию 21 льготной категории детей, имеющих право на получение таких путевок. Среди льготников находятся дети из многодетных и социально уязвимых семей, а также семьи участников спецоперации.