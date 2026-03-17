Краеведы провели первый весенний поход в Одинцовском округе

Первый весенний поход по новому авторскому маршруту прошел 15 марта в Одинцовском округе в районе поселка санатория им. Герцена. В нем приняли участие 29 человек разных возрастов, которые за четыре часа преодолели семь километров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Маршрут разработало Московское областное региональное общественное объединение «Краеведческое общество». По словам организаторов, число участников было максимально возможным и ограничивалось требованиями удобства и безопасности.

«Целых 29 участников, люди совершенно разных возрастов, за 4 часа прошли прогулочный маршрут протяженностью 7 км. Отрадно видеть большой интерес и от постоянных посетителей краеведческих мероприятий, собравшихся здесь со всего округа, и от местных жителей, неравнодушных к истории родного уголка», — поделился руководитель МОРОО «Краеведческое общество» Антон Кузнецов.

Во время похода краеведы впервые использовали экшн-камеру кругового обзора. Организаторы отметили, что техника позволяет снимать пространство вокруг одной точкой и по-новому расставлять акценты в кадре, одновременно охватывая панораму местности.

Краеведческое общество анонсировало проведение новых весенних походов в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.