Команды фристайл-мотокросса выступят в Подмосковье в новогодние праздники

В дни новогодних каникул жителей и гостей Московской области ждут выступления в рамках проекта «Зимний фристайл-мотокросс» от команды FMX13, капитан команды и руководитель проекта — уроженец Коломны Алексей Колесников. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Зрители увидят профессиональное мотофристайл-шоу от самой титулованной команды России. В программе три блока по фристайл-мотокроссу и сальто на багги, которое исполняет всего 4 человека в мире. Паузы между сетами заполнят выступления чемпиона мира по битбоксу Вахтанга. Спортсмены продемонстрируют уникальную технику, подготовленную специально для выступлений.

Выступления команды мотофристайла запланированы в восьми муниципалитетах:

30 декабря — в Орехово-Зуево,

2 января — в Кашире,

3 января — в Одинцовском округе,

4 января — в Подольске,

5 января — в Химках,

6 января — в Балашихе,

7 января — в Люберцах,

8 января — в округе Пушкинский.

Начало выступлений в 14:00.

В программе возможны изменения. Следите за информацией на сайтах администраций и на информационном туристическом портале welcome.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.