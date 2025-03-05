Количество бронирований отдыха в Крыму значительно увеличилось в 2025 году

Председатель комитета по курортам и туризму Госсовета Крыма Роман Тихончук рассказал, что в регионе в 2025 году число бронирований в отелях и гостиницах демонстрирует рост по сравнению с предыдущим годом, сообщает «Крым 24» .

По его словам, путешественники активно бронируют номера на майские праздники, летний период и даже на осенний «бархатный» сезон.

В отдельных гостиницах зафиксирован двукратный рост, в других — до 30%. Это свидетельствует о грамотном подходе к формированию цен, обновлению инфраструктуры и предложению новых услуг со стороны представителей туристического бизнеса, подчеркнул Тихончук.

Он также отметил, что крымские отели и гостиницы работают на протяжении всего года. Благодаря развитию курортной инфраструктуры регион имеет все шансы вновь стать всероссийской здравницей.

«Мне не нравится, что мы говорим о какой-то сезонности в республике. Мы работаем 365 дней в году и 24 часа в сутки», — заключил Тихончук.