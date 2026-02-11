Ключевой помощник: как ИИ делает туризм удобнее

Руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий в эфире радио Sputnik рассказал, что искусственный интеллект в ближайшие годы значительно изменит самостоятельные путешествия, автоматизируя планирование и повышая персонализацию сервисов.

Все больше людей предпочитают самостоятельно организовывать поездки, и искусственный интеллект становится ключевым помощником в этом процессе. Островерхий отметил, что агентные ИИ-ассистенты смогут не только подсказывать, но и выполнять задачи за пользователя: бронировать билеты, искать жилье и учитывать скрытые расходы.

Эксперт подчеркнул, что интеграция ИИ с различными сервисами позволит управлять всеми этапами путешествия через единый интерфейс. В будущем достаточно будет обратиться к чату с нейросетью, чтобы подобрать билеты, забронировать отель или решить организационные вопросы.

По словам Островерхого, ИИ-поиск постепенно заменит классические поисковые системы, предоставляя структурированные ответы и храня всю необходимую информацию о поездке в одном месте. Кроме того, искусственный интеллект обеспечит гиперперсонализацию маршрутов, учитывая индивидуальные предпочтения путешественников.

Эксперт добавил, что ИИ сможет адаптировать маршруты в реальном времени, реагируя на изменения погоды, пробки или отмены рейсов. Биометрические технологии в транспорте и отелях также ускорят и упростят формальности для туристов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.