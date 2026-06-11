Кластер «Коломенский посад» вошел в топ-50 гастробрендов России

Три проекта из Коломны вошли в топ-50 лучших объектов гастрономического туризма России по версии путеводителя «50 Best Tastes of Russia» в 2026 году. Кластер «Коломенский посад» занял пятое место, сообщили 11 июня в муниципалитете, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Путеводитель «50 Best Tastes of Russia» подвел итоги голосования 500 экспертов отрасли — рестораторов, отельеров, шеф-поваров и предпринимателей со всей страны. Впервые в рейтинг вошел не отдельный музей, а целый музейно-творческий кластер «Коломенский посад», который сразу занял пятое место.

«Это первое попадание в рейтинг не отдельного музея, а всего кластера — объединяющего более десятка известных проектов в Коломне. В 2026 году эксперты впервые оценили системный эффект, когда несколько аутентичных пространств работают как единая культурно-историческая и гастрономическая экосистема», — рассказали в управлении по культуре и туризму администрации городского округа Коломна.

В состав кластера входят музеи «Коломенская пастила», «Калачная», «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», «Шелковая фабрика», Дом Сурановых, «Коломенский навигатор», а также исторические производства и гастрономические площадки.

Также в топ-50 включили агротуристический комплекс «ЭкоДеревушка» с улиточной и крокодиловой фермой рядом с селом Парфентьево и загородный отель-замок La Ferme de Reve с фермерским хозяйством и сафари-парком в деревне Доношово.

Голосование проходило с марта по май 2026 года. Проект направлен на популяризацию российских гастрономических инициатив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.