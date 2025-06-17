Китайские туристы тратят в Москве в среднем почти 50 тыс рублей в сутки

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Козлов: китайцы первые по количеству средних трат за сутки путешествия по Москве

Туристы из Китая занимают первое место по объему средних трат за одни сутки путешествия по Москве. Каждый день гости из КНР тратят в российской столице по 44 тыс. рублей, рассказал РИА Новости председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

Путешественники из-за границы важны для экономики Москвы. Средний чек у туриста из иной страны равен не менее 200 тыс. рублей.

Туристы из КНР заняли лидерскую позицию по количеству средних трат за один день путешествия по Москве. Они тратят 44 тыс. рублей, добавил Козлов.

Фестиваль «Московские сезоны в Пекине» был организован с 12 по 15 июня на пешеходной улице Ванфуцзин столицы Китая. Его провело Правительство Москвы при поддержке Народного правительства Пекина.