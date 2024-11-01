Казахстан ввел визу для иностранцев-удаленщиков

В Казахстане введена новая виза Neo Nomad для «современных кочевников». Для ее получения необходимо доказать получение стабильного дохода в размере не менее 3000 долларов вне республики, сообщает пресс-служба министерства туризма и спорта.

Виза введена по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На визу могут рассчитывать «современные кочевники» — иностранные туристы, которые путешествуют и работают удаленно.

Кроме требований к заработку, претенденту на визу нужно будет предоставить медицинскую страховку и справку о несудимости.

«Виза ориентирована на туристов, работающих удаленно в различных сферах, от программирования, маркетинга и финансов до консалтинга, дизайна и электронной коммерции», — сообщили в ведомстве.

Благодаря визе иностранцы смогут пребывать в Казахстане сроком до года, при этом оставаясь трудоустроенными в заграничных организациях. Воспользовавшиеся Neo Nomad будут жить и тратить деньги в Казахстане, при этом не занимая места на местном рынке труда, «что является важным аспектом данной программы», указали в министерстве.