Изделия Гжельского фарфорового завода признаны лучшими туристскими сувенирами Золотого кольца

Гжельский фарфоровый завод стал победителем II Межрегионального конкурса «Туристский сувенир Золотого кольца» в номинации «Декоративно-прикладной сувенир Золотого кольца». Об этом сообщила пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Развитие Гжельского кластера — один из приоритетов работы Администрации Раменского городского округа. В марте 2024 года создан Совет по вопросам сохранения и развития народного промысла.

«Гжельский фарфор — это гордость и визитная карточка Раменского. Наш завод сегодня не только сохраняет многовековую традиционную роспись, но и выпускает современные авторские изделия. Будем развивать промысел, привлекать и поддерживать молодых художников и специалистов», — отметил глава Раменского городского округа Николай Ханин.

В городском округе проходят мероприятия, где можно увидеть изделия из гжели и даже попробовать себя в росписи. С15 мая по 15 июня пройдет областной фестиваль «Синница», в программе которого семинары, выставки и экскурсии. А на 6 июля запланирован «ГжельФест» в селе Речицы с выставкой авторских работ, мастер-классами по обжигу.

Гжельский фарфоровый завод представил на II Межрегиональный конкурс «Туристский сувенир Золотого кольца» специально разработанную серию кофейных стаканов с достопримечательностями Владимира и Углича. Изделия получили гран-при в своей номинации. Победа дает право на размещение наклейки «Рекомендовано Союзом городов Золотого кольца».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.