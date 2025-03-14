Из России можно улететь в Турцию за 14,5 тыс рублей

В 2025 году средняя стоимость авиабилета из России в Турцию в одну сторону снизилась на 10% относительно предыдущего года, достигнув 14,5 тыс. рублей, сообщает Газета.ru со ссылкой на «Авиасейлс».

Аналитики подчеркнули, что оптимальное время приобретения билетов варьируется в зависимости от времени года. В зимние месяцы рекомендуется оформлять бронь за 2-4 недели до вылета, либо заблаговременно — за три месяца или ранее. Весной наиболее подходящий период для покупки билетов — от 10 до 80 дней до даты отправления.

Для путешествий в летний период рекомендуется покупать билеты в диапазоне от двух недель до двух месяцев до вылета или за четыре месяца или раньше (при раннем планировании). Осенью эксперты советуют приобретать авиабилеты как можно раньше.

По информации министерства культуры и туризма Турции, в 2024 году в стране побывали 6,7 миллиона россиян, что на 6,3% превышает показатель предыдущего года. В январе 2025 года наблюдалось сокращение туристического потока из России: страну посетили 203,7 тысячи россиян, что на 11,6% меньше по сравнению с январем 2024 года.

Власти Турции прогнозируют, что в 2025 году страну посетят 7 миллионов российских туристов. Раннее бронирование на летний сезон 2025 года демонстрирует увеличение спроса: количество забронированных туров с заездами в летние месяцы почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Турция является вторым по популярности направлением среди россиян на лето, уступая первенство лишь внутренним направлениям.