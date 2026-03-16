Итальянский политик Вальдегамбери: Крым ждет бум международного туризма

Итальянский политик выразил уверенность, что полуострову предстоит «лучезарное» будущее и приток туристов со всего мира.

«Будущее Крыма не может не быть лучезарным. Его ждет бум международного туризма. Нужно только, чтобы прекратились конфликты. Я уверен, что этот момент не за горами. Открытие международного аэропорта Симферополя, полностью обновленного, и прямые рейсы со всех концов света приведут длинные очереди туристов с разных континентов. Как только все устаканится, Крым станет одной из тех земель, которые больше других получат выгоду», — сказал Вальдегамбери.

Политик также отметил, что регион демонстрирует высокие темпы социально-экономического развития. По его словам, происходящие изменения сопоставимы с реализацией крупнейших инфраструктурных проектов в Европе.

