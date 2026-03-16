Итальянский политик Вальдегамбери: Крым ждет бум международного туризма
Региональный советник области Венето Стефано Вальдегамбери заявил, что после прекращения конфликтов Крым ожидает рост международного туризма, сообщает РИА Новости.
Итальянский политик выразил уверенность, что полуострову предстоит «лучезарное» будущее и приток туристов со всего мира.
«Будущее Крыма не может не быть лучезарным. Его ждет бум международного туризма. Нужно только, чтобы прекратились конфликты. Я уверен, что этот момент не за горами. Открытие международного аэропорта Симферополя, полностью обновленного, и прямые рейсы со всех концов света приведут длинные очереди туристов с разных континентов. Как только все устаканится, Крым станет одной из тех земель, которые больше других получат выгоду», — сказал Вальдегамбери.
Политик также отметил, что регион демонстрирует высокие темпы социально-экономического развития. По его словам, происходящие изменения сопоставимы с реализацией крупнейших инфраструктурных проектов в Европе.
