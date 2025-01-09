Исследование: цены на аренду в городах «Золотого кольца» выросли в 2,2 раза

Жилье в поездке по «Золотому кольцу» обойдется в 3,5 тысячи рублей в сутки

Эксперты «Циан. Аналитики» провели исследование, согласно которому с 2019 года стоимость аренды квартир и домов в городах «Золотого кольца» для туристов выросла в среднем в 2,2 раза: путешествие по маршруту на 8 дней в 2025 году обойдется примерно в 28 тысяч рублей, сообщает Газета.ru .

В Суздале цены выросли в 3,6 раза: с 1,4 тысячи рублей до 5 тысяч рублей в сутки, этот город признан самым дорогим на маршруте, стоимость уже сравнима с Москвой. Дешевле всего снять квартиру в Иванове: там посуточная аренда составит 2,9 тысячи рублей. В Ростове и Ярославле цены меняются от 3,1 до 3,8 тысячи рублей.

В «Золотое кольцо» входят Сергиев Посад, Переяславль-Залесский, Ростов и Ярославль, Кострома, Иваново, Владимир и Суздаль. Этот маршрут считается классическим направлением для внутреннего и внешнего туризма, он привлекает туристов аутентичной культурой, архитектурой и историей. При этом путешествие обойдется все же дешевле, чем поездка в Санкт-Петербург, Москву или по южному направлению.

Ранее сообщалось, что на фоне ужесточения кредитно-денежной политики и роста ключевой ставки Центробанка в России резко подскочат цены на жилье и продукты.