Илья Бронштейн и Василий Кузнецов наградили лучших руководителей парков Подмосковья

сегодня в 16:16

В городском округе Домодедово в парке «Елочки» состоялась церемония награждения лучших руководителей парков по результатам оценки деятельности по развитию услуг в сфере культуры и организации досуга населения на парковых территориях Подмосковья в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Премия вручалась министерством культуры и туризма Московской области впервые и состоялась в рамках областного фестиваля «Город танцует в парках».

Работа оценивалась по четырем показателям: исполнение парками городского округа еженедельного (системного) расписания; реализация плана общеобластных мероприятий министерства; наличие сервисов и оказание услуг в парках; информационная открытость в сети Интернет.

Лучшие руководители парков получили премии в размере 300 тыс. рублей. Лауреатами в 2023 году стали:

1.Ажар Екатерина Юрьевна — директор муниципального автономного учреждения «Городские парки Сергиева Посада» Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

2.Бурмистров Сергей Александрович — директор муниципального автономного учреждения «Дирекция парков Раменского городского округа» Раменского городского округа Московской области;

3.Кузнецова Елена Викторовна — заведующий сектором по парку муниципального учреждения культуры «Дом культуры на площади Пушкина» Орехово-Зуевского городского округа Московской области;

4.Лисконог Асият Зайирбековна — заведующий структурным подразделением парк «Покровский» муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр Елизаветы Мамонтовой» Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

5.Петренко Ольга Валерьевна — директор муниципального учреждения культуры Павлово-Посадского городского округа Московской области «Дирекция парков»;

6.Пятаев Дмитрий Александрович — заведующий парковым хозяйством структурного подразделения «Центр культуры и досуга» муниципального учреждения «Центр развития культуры» округа Воскресенск Московской области;

7.Савченко Светлана Николаевна — заведующий филиалом парк культуры и отдыха «Победа» муниципального бюджетного учреждения Талдомский центральный Дом культуры Талдомского городского округа Московской области;

8.Сайкина Оксана Витальевна — директор муниципального учреждения «Культурный центр «Усадьба Кривякино» городского округа Воскресенск Московской области;

9.Степанов Николай Васильевич — директор муниципального бюджетного учреждения «Дирекция парков культуры и отдыха Городского округа Подольск» городского округа Подольск Московской области.

В Подмосковье продолжается 2 общеобластной танцевальный фестиваль «Город танцует в парках».

1 и 2 июня завершились очередные концерты, которые посетили более 15 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.